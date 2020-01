Paulo Pereira e o jogo com a Alemanha: “Top 5 seria extraordinário”

Portugal quer estabelecer o quinto lugar como a melhor classificação de sempre no Europeu de andebol e vai “jogar para ganhar” à Alemanha (sábado, às 15h), colosso da modalidade que será o último adversário no Euro 2020. “Se formos pragmáticos, ficar em quinto ou em sexto é exactamente a mesma coisa. Se formos competitivos, como temos sido até agora, vamos jogar para ganhar. Vamos tentar ficar no top 5, que seria extraordinário”, afirmou Paulo Pereira, em Estocolmo.

Para bater os germânicos, detentores de três títulos mundiais, dois europeus e um olímpico, a chave será, “como sempre, a defesa": “[A Alemanha] marca 35% dos golos em contra-ataque. Vai ser um jogo em que temos de correr. Tem uma primeira linha do melhor que há, embora também tenha dos melhores pontas do mundo”, descreveu o seleccionador português, que já superou o sétimo lugar alcançado no Campeonato da Europa de 2000, realizado na Croácia.

Para Paulo Pereira, a qualidade “sempre existiu” em Portugal e o que faltou à equipa nacional durante os 14 anos em que esteve afastada das grandes competições internacionais foi “perceber que existia essa qualidade”. “Eu percebia. Não consigo dizer que fui eu que fiz o clique, mas que todos temos trabalhado estes anos todos para fazer o clique, isso temos. Em algum momento tinha de haver um resultado visível”, sustentou.

O seleccionador notou, ainda, que Portugal atinge a melhor classificação de sempre sem Gilberto Duarte, o seu melhor jogador e marcador na fase de apuramento: “Não se notou a falta do Gilberto. E ele está feliz por isso. (...) Sabe que poderá, se for convocado, jogar o [torneio] pré-olímpico. O sonho continua”.

Alemães elogiam “colectivo” português

Do lado oposto, o seleccionador alemão de andebol, Christian Prokop, garante estar a preparar com “seriedade máxima” o jogo de atribuição do quinto e sexto lugares. "Será muito interessante, porque poderemos encontrar-nos de novo dentro de muito pouco tempo, no torneio de qualificação olímpico, e essa é mais uma razão para encararmos este jogo com seriedade máxima”, disse Prokop à agência Lusa na Tele2 Arena, em Estocolmo, palco do encontro de sábado.

O treinador alemão não hesitou em considerar a selecção portuguesa como “a grande surpresa” da competição, apesar de “Eslovénia, Hungria e Áustria também terem conseguido resultados surpreendentes”, notando que “a forma de jogar de Portugal apresenta muitas variantes tácticas”. “Estaremos bem preparados para o seu ‘sete contra seis’, mas temos de reconhecer que é muito difícil parar a selecção portuguesa quando joga com esse sistema, pois fica com muitas soluções para finalizar”, assinalou.

Prokop defendeu que “a maior força de Portugal reside no seu colectivo e na união entre os seus jogadores”, mas, “naturalmente”, destacou Alfredo Quintana, “um excelente guarda-redes": “Conhecemo-lo suficientemente bem para sabermos que temos de ser muito precisos para o conseguir bater.”

O técnico germânico observou ainda que a equipa das “quinas” tem demonstrado ser “muito forte na defesa” e conseguido “encontrar as melhores soluções atacantes em momentos decisivos”, elogiando o “grande desenvolvimento do andebol português nos últimos anos”. “Tenho a certeza de que os caminhos de Portugal e da Alemanha se vão cruzar com mais frequência nos próximos anos e que a selecção portuguesa vai ser capaz de lutar pelas medalhas em edições futuras do Europeu”, antecipou.