Croácia e Espanha vão medir forças na final do Europeu

Na Tele2 Arena, em Estocolmo, o título europeu de andebol vai ser discutido no domingo entre as selecções da Croácia e a Espanha. Nesta sexta-feira, ficaram pelo caminho a Noruega e a Eslovénia, duas equipas que mediram forças com Portugal neste torneio.

A Croácia impôs-se justamente à Noruega (29-28) num jogo equilibrado, que só se decidiu no prolongamento. Ao intervalo, os croatas venciam por 12-10 mas os nórdicos recuperaram e no fim do tempo regulamentar registava-se um empate (23-23), que subsistiu após o primeiro período de tempo extra (25-25).

Foi nos últimos segundos do segundo prolongamento que os croatas garantiram o acesso à final, graças a um golo de Zeljko Musa. O melhor marcador doa selecção vencedoraq acabou por ser Domagoj Duvnjak, com oito golos, enquanto do lado da Noruega Sander Sagosen apontou 10 golos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para os croatas, será a terceira presença na final, depois das derrotas registadas em 2008, frente à Dinamarca, e em 2010, perante a França.

Um pouco mais simples acabou por ser o triunfo de Espanha sobre a Eslovénia (34-32), apesar da excelente ponta final dos eslovenos. Ao intervalo, a vantagem espanhola era já de cinco golos e a regra foi-se mantendo ao longo do segundo tempo, com os actuais detentores do título a chegarem ao 32-27 a pouco mais de dois minutos do fim.

Uma tremenda resposta da Eslovénia ainda reduziu a desvantagem para um golo apenas, mas um derradeiro remate de Alex Dobichebaeva confirmou o triunfo espanhol. Esta será, de resto, a sexta vez que a selecção de Espanha atinge o derradeiro encontro do Campeonato da Europa, procurando alcançar o segundo título do palmarés.