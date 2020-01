Ryan Murphy: a era dos meganegócios

Há dinheiro para gastar no universo em expansão que é a produção televisiva. Não é infinito, mas parece, à medida que a corrida às armas se intensifica neste autêntico battle royale que mete estúdios e serviços de streaming a acotovelarem-se por uma posição dominante. Pagam-se centenas de milhões por ideias futuras (originalidade é opcional), mas também para enfraquecer o estábulo da concorrência. No caso de Ryan Murphy, a Netflix já chegou tarde. O gigante do streaming pagou-lhe 300 milhões de dólares em 2018 por cinco anos de ideias novas, mas Murphy já tem muita coisa no ar em todo o lado. Vai ter ainda mais.

