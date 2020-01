O regresso dos jesuítas ao Bairro Alto é toda uma contracultura

São três dias com ambiente de festa no Palácio dos Condes de Tomar, em Lisboa. Quem suba já noite a Rua da Misericórdia, quando ela se começa a transformar no Bairro Alto ao entrar na Rua São Pedro de Alcântara, é mais do que provável que abrande o passo perante o brilho inesperado saído das janelas do palácio que já acolheu a Hemeroteca Municipal de Lisboa. Escancarado, o portão do n.º 3 revela uma escada monumental, com um belíssimo trabalho de estuque nas paredes, e convida-nos a subir até aos salões do primeiro andar, habitados pela família Costa Cabral no século XIX.

