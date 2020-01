Adam Sandler: um cómico que não é uma jóia em bruto

O cómico Adam Sandler é uma das estrelas de cinema mais reconhecíveis do mundo. Começou nos palcos, depois ganhou corpo em Saturday Night Live e numa série de álbuns de comédia, tornou-se um fenómeno global por causa das comédias, que quase sempre escreveu, produziu e protagonizou rodeado de amigos, desde Billy Madison, de 1995. Nos últimos cinco anos, os seus filmes têm sido produzidos para a Netflix, sem passar pelas salas, e é esse o destino de Diamante Bruto, o tenso novo filme dos irmãos Josh e Benny Safdie passado no Diamond District, o bairro do negócio das jóias de Nova Iorque. A estreia em Portugal, apenas no serviço de streaming que é agora a casa de Sandler, acontece dia 31.

