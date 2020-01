Gestor do Eurobic que autorizou transferência suspeita de 38 milhões encontrado morto

O director do Private Banking do Eurobic, Nuno Ribeiro Cunha, foi encontrado morto esta quarta-feira à noite no Restelo em Lisboa. A notícia foi avançada esta manhã pelo Correio da Manhã e confirmada pelo PÚBLICO junto de fontes da Polícia Judiciária, que adiantam que tudo indica ter-se tratado de um suicídio. O gestor do banco onde Isabel dos Santos detém uma quota de 42,5%, tinha sido constituído arguido na investigação em Angola onde Isabel dos Santos é suspeita de má gestão e desvio de fundos da petrolífera estatal Sonangol, que liderou.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informou entretanto que esta quarta-feira pelas 21h30 teve conhecimento de uma situação de um cadáver na Rua Padre António de Andrade – Restelo, em Lisboa. “Na sequência da chamada do apoio médico ao local, os polícias da PSP encontraram o cidadão Nuno Ribeiro da Cunha, de 45 anos de idade, que alegadamente terá cometido suicídio na garagem, pelo método de enforcamento, confirmando-se o óbito após manobras de reanimação por parte dos meios de socorro”, lê-se na nota. “Foi possível apurar que o homem teria historial de tentativa de suicídio durante o presente mês”, acrescenta. Trata-se de um incidente que ocorreu no início de Janeiro no Algarve e que está a ser investigado pela PJ de Portimão. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal.

Nuno Ribeiro Cunha foi o gestor que autorizou pelo menos uma das transferências, esta no valor de de mais de 38 milhões de dólares, realizada no dia 16 de Novembro de 2017, o dia seguinte ao anúncio da exoneração de Isabel dos Santos da liderança da Sonangol e o dia da tomada de posse do seu sucessor, de uma conta da petrolífera angolana no Eurobic, em Lisboa. O dinheiro que teve como destino a conta bancária de uma sociedade offshore gerida pelo braço-direito da filha do ex-presidente angolano, Mário Leite da Silva, e detida por uma amiga daquela que é considerada a mulher mais rica de África.

Isso mesmo é possível confirmar nos pedidos de pagamento das três transferências, divulgados pelo Expresso/SIC, e datados de 15 de Novembro, o dia em que foi anunciada a exoneração de Isabel dos Santos. Era da responsabilidade deste gestor reportar as transferências ao departamento de compliance do Eurobic para que este, se entendesse que as operações eram de risco — como consideram fontes ouvidas pelo PÚBLICO especializadas no combate ao branqueamento de capitais — dessem origem a uma ou a várias comunicações de operações suspeitas ao Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) e, simultaneamente, à Unidade de Informação Financeira (UIF) da Polícia Judiciária. Não se sabe se Nuno Ribeiro Cunha reportou as transferências internamente ou se o compliance do banco as comunicou às autoridades competentes, uma infracção que a ter ocorrido pode custar uma multa até cinco milhões de euros ao Eurobic.

Linhas telefónicas de apoio SOS – Serviço Nacional de Socorro

112 SOS Voz Amiga

(entre as 16 e as 24h00)

21 354 45 45

91 280 26 69

96 352 46 60 Telefone da Amizade

22 832 35 35 Escutar - Voz de Apoio - Gaia

22 550 60 70 SOS Estudante

(20h00 à 1h00)

969 554 545 Vozes Amigas de Esperança

(20h00 às 23h00)

22 208 07 07 Centro Internet Segura

800 21 90 90

Linha Internet Segura Conversa Amiga

808 237 327

210 027 159 Telefone da Esperança

222 030 707