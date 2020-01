FC Porto recorre para o Constitucional no caso do juiz do Benfica

Ataíde das Neves, presidente do Tribunal da Relação do Porto, considerou improcedente o pedido de escusa do juiz desembargador Eduardo Pires do processo do caso dos emails do Benfica, em que o Futebol Clube do Porto, Porto SAD, Porto Canal e Francisco J. Marques, director de comunicação dos portistas, foram condenados a pagar cerca de dois milhões de euros pela divulgação da correspondência electrónica no programa Universo Porto - da Bancada, do Porto Canal. Em causa estava o facto de o magistrado ser um fervoroso adepto do Benfica desde os oito anos de idade.

