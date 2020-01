Aluno acaba no hospital depois de tentar agredir colega numa escola de Braga

Um aluno de 18 anos foi atingido com uma arma branca por um colega, de 17, na manhã desta quinta-feira, na Escola Secundária Alberto Sampaio, tendo sido encaminhado para o Hospital de Braga com ferimentos ligeiros, avançou ao PÚBLICO fonte da PSP de Braga, que acorreu ao local.

A agressão, informou a força de segurança, ocorreu por volta das 9h50, junto ao portão principal do estabelecimento de ensino. Segundo a PSP, o estudante de 18 anos tentou agredir o colega de 17 com uma arma branca, mas este retirou-lhe o objecto da mão e feriu-o em resposta.

A PSP indicou, porém, que o jovem agredido está fora de perigo, tendo sido levado para o Hospital de Braga para ser suturado.

O PÚBLICO sabe ainda que os alunos em questão estão, para já, suspensos pela Escola Secundária Alberto Sampaio.

Apesar do contacto realizado junto do Hospital de Braga, ainda não foi possível apurar mais informação sobre o estado de saúde do estudante agredido.