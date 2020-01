Iniciativa Liberal quer manuais gratuitos também no ensino privado e no cooperativo

Manuais escolares gratuitos para todos os alunos da escolaridade obrigatória, quer frequentem o ensino público o privado ou o cooperativo, é uma das propostas de alteração na área da educação apresentadas pela Iniciativa Liberal (IL) ao Orçamento do Estado para 2020. O partido argumenta que os alunos devem ser todos tratados com igualdade independentemente do tipo de estabelecimento de ensino que frequentem - actualmente esse benefício só abrange os da escola pública. A medida seria para aplicar em Setembro, no arranque no próximo ano lectivo.

