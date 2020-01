Costa ultrapassa Marcelo na exposição nos noticiários televisivos

A explicação estará no facto de 2019 ter sido ano de eleições em dose dupla, com europeias e legislativas: António Costa destronou Marcelo Rebelo de Sousa na liderança da presença mediática televisiva nos principais noticiários durante o ano passado. E o tempo de emissão também aumentou exponencialmente para todas as dez figuras que mais notícias protagonizaram no ano passado: se em 2018 tinham preenchido 325 horas de emissão nos telejornais, no ano passado chegaram a ocupar 444 horas.

De acordo com os dados do serviço Telenews da Marktest/MediaMonitor, o primeiro-ministro e líder do PS protagonizou 2221 notícias que ocuparam um total de 109 horas e quatro minutos de emissão nos principais noticiários dos quatro canais generalistas. Já o Presidente da República foi protagonista em 1677 notícias com um total de 74 horas e 55 minutos de duração.

Não estão aqui contabilizados programas, debates ou entrevistas, mas apenas as notícias dos serviços regulares de informação dos quatro canais. Ou seja, Jornal da Tarde, Telejornal e Portugal em Directo da RTP1; 24: Sumário da RTP2; Primeiro Jornal e Jornal da Noite da SIC; e Jornal da Uma e Jornal das 8 da TVI.

Costa e Marcelo trocam assim de posição no top 10 de 2019 quando comparado com o de 2018, ano em que o Chefe de Estado foi a figura central de 1930 notícias num total de 82 horas e 28 minutos, enquanto o primeiro-ministro se ficou pelas 1843 notícias que ocuparam 79 horas e 32 minutos de emissão.

O resto do top 10 tem três novos protagonistas e alguma rearrumação para os repetentes. Em terceiro lugar mantém-se o presidente do PSD, Rui Rio, que esteve naqueles noticiários como figura principal de peças jornalísticas durante 59 horas e 46 minutos distribuídos por 1236 notícias (tinham sido 38h05m em 902 notícias); em quarto aparece a coordenadora do Bloco, Catarina Martins como protagonista de 1183 notícias que ocuparam 49 horas e meia de emissão.

Jerónimo de Sousa ultrapassou Assunção Cristas e ficou em quinto lugar, com 39h13m de emissão em que foi o tema principal de 959 notícias. A líder do CDS-PP ficou muito perto, com 38h54m.

Seguem-se a ministra da Saúde Marta Temido (em 2018 o seu antecessor ficara em nono lugar) com 21 horas, o ministro das Finanças Mário Centeno ficou em oitavo lugar (era sétimo no ano anterior) com 20 horas em que foi o protagonista de notícias. O ministro do Ambiente João Pedro Matos Fernandes (15h46m) e o treinador portista Sérgio Conceição (15h33m) completam o ranking.

Comparando com 2018, perderam lugar no top 10 o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e o presidente do PS, Carlos César.