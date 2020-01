Antigo líder da Juventude Popular apoia Filipe Lobo d’Ávila

Miguel Pires da Silva, que antecedeu Francisco Rodrigues dos Santos na liderança da Juventude Popular (JP), dá o seu apoio a Filipe Lobo d’ Ávila na corrida eleitoral do CDS. “Apoio pela coerência e porque foi o único que fez, nos últimos anos, uma oposição séria e credível”, afirmou ao PÚBLICO.

O antigo dirigente dos ‘jotas’ considera que Lobo d’Ávila “é uma cara descomprometida com o período do CDS” e que “não esteve ligado à última direcção”. Miguel Pires da Silva, que foi vereador em Ponte de Lima, esteve à frente da JP entre 2011 e 2105 imediatamente antes do actual presidente, que é também candidato à liderança do CDS. Durante a sua presidência, Francisco Rodrigues da Silva foi seu vice-presidente na estrutura.

José Miguel Lello, que foi secretário-geral de Pires da Silva na liderança da JP, também apoia Filipe Lobo d'Ávila.

Os centristas vão escolher no congresso marcado para este fim-de-semana, em Aveiro, o futuro líder do CDS. Além de Lobo d’ Ávila e de Francisco Rodrigues dos Santos, há outros três candidatos: João Almeida, Abel Matos Santos e Carlos Meira.

O próximo líder vai suceder a Assunção Cristas, que deixa o cargo depois da derrota nas legislativas de Outubro.