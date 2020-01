Papa substitui um dos arcebispos mais conservadores dos EUA

A aposentadoria do arcebispo de Filadélfia, Charles Chaput, uma das vozes mais conservadoras da Igreja Católica dos EUA, permitiu ao Papa Francisco nomear pela primeira vez um latino progressista para o influente cargo.

Nelson Perez, que até agora era bispo de Cleveland, vai ser o novo arcebispo de Filadélfia, um dos bastiões mais importantes da Igreja nos EUA, que inclui uma comunidade de cerca de 1,5 milhões de fiéis e mais de 200 paróquias. No Twitter, Perez disse estar “profundamente grato” com a nomeação.

Filho de cubanos que fugiram do seu país em 1961 por causa da revolução, Perez tem defendido uma política de apoio à imigração e tem feito oposição pública à abordagem da Administração do Presidente Donald Trump. Enquanto bispo de Cleveland, chegou mesmo a intervir junto das autoridades de imigração para evitar uma deportação. A missa em que vai ser confirmada a nomeação celebra-se a 18 de Fevereiro, de acordo com o Philadelfia Inquirer.

Perez vem substituir Chaput, que se vai retirar depois de ter feito 75 anos, a idade em que tradicionalmente os bispos se aposentam. O ainda arcebispo é um dos principais críticos do Papa nos EUA e o facto de não ter sido nomeado cardeal – quebrando uma tradição de longa data, diz o site Crux Now – é sinal de tensão entre o Vaticano e Chaput.

O arcebispo mostrou reservas em relação a algumas das políticas mais progressistas de Francisco, como a reintegração de recasados divorciados na Igreja. Recentemente, Chaput contrariou as orientações do Papa, que atribuiu ao “clericalismo” uma fonte de abusos sexuais de menores na Igreja.

“Não nomear o problema verdadeiro por aquilo que é – uma tendência de homossexualidade predatória e um falhanço para a expulsar da vida da igreja – é um acto de auto-ilusão”, afirmou Chaput no ano passado.