O canto de cisne de Gaultier teve até direito a um “funeral”

Jean Paul Gaultier despediu-se da passerelle, na quarta-feira, num estilo tipicamente desordeiro: uma actriz desfilou a fumar um cigarro e o cantor Boy George participou num simulado funeral.

Mais A carregar...

O afável estilista francês, que há muito tempo cultiva uma imagem de enfant terrible do mundo da moda, anunciou na semana passada que este seria o seu último desfile de alta-costura, depois de 50 anos no mercado.

O designer, de 67 anos, transportou para o desfile uma grande dose do seu irreverente humor, bem como criações bizarras, desde um vestido de noiva futurista usado pela modelo Karlie Kloss até um toucado de papoilas exibido pela actriz espanhola Rossy de Palma.

Dezenas de modelos masculinos e femininos – incluindo a estrela do burlesco Dita Von Teese e a drag queen Violet Chachki – participaram da extravagância no Teatro Châtelet, em Paris.

Muitos exibiram looks famosos de Gaultier, como o espartilho que lembra aquele que foi projectado para a Blond Ambition World Tour (1990/91), de Madonna.

Jean-Paul Gaultier despediu-se da passerelle da alta-costura rodeado de amigos; aqui, ladeado pelo cantor Boy George e com a documentarista e ex-modelo Farida Khelfa Charles Platiau/Reuters As propostas da colecção Primavera/Verão do designer primaram pela irreverência Charles Platiau/Reuters Bella Hadid foi uma das modelos escolhidas para um desfile que também foi uma festa Charles Platiau/Reuters Durante a apresentação da colecção de Gaultier, Boy George protagonizou um dos momentos altos da noite Charles Platiau/Reuters Gaultier chamou os amigos e estes responderam em força. Duas caras conhecidas entre o público foram a ex-primeira dama francesa Carla Bruni-Sarkozy e a modelo Eva Herzigova Charles Platiau/Reuters A cumplicidade entre Jean-Paul Gaultier e a actriz espanhola Rossy De Palma, presença comum nos trabalhos de Pedro Almodóvar Charles Platiau/Reuters Para lá da irreverência, também houve espaço para propostas de corte clássico... ou quase Charles Platiau/Reuters A diva do burlesco Dita Von Teese é presença habitual nos desfiles de Gaultier Charles Platiau/Reuters Rossy De Palma é conhecida pelas suas feições acentuadas e nariz adunco, mas a actriz diz que nunca considerou submeter-se a uma cirurgia estética Charles Platiau/Reuters A cantora Mylène Farmer foi outra das presenças marcantes da noite Charles Platiau/Reuters A cantora Amanda Lear começou a sua carreira como modelo de moda nos anos 1960 e tornou-se a musa de Salvador Dalí Charles Platiau/Reuters Irina Shayk juntou-se, há um ano, à enorme família de Jean-Paul Gaultier como embaixadora do perfume feminino da marca, Scandal à Paris Charles Platiau/Reuters Uma proposta que inclui um trabalhado chapéu Charles Platiau/Reuters As transparências marcaram presença na colecção de Primavera/Verão de Gaultier Charles Platiau/Reuters Vermelho por inteiro, num macacão de corte angular e siméttrico Charles Platiau/Reuters Uma proposta da colecção de Primavera/Verão de Gaultier Charles Platiau/Reuters O designer continua a surpreender ao adoptar um estilo que remete para o hijab Charles Platiau/Reuters Algumas propostas constituíram um festival de cor. Aqui, um conjunto a lembrar O 5.º Elemento, o filme de Luc Besson, para o qual Gaultier desenhou o guarda-roupa Charles Platiau/Reuters Um vestido que parece ser também uma homenagem a França, ao exibir as cores da bandeira gaulesa Charles Platiau/Reuters Gaultier anunciou que, em breve, irá avançar com um novo conceito de moda Charles Platiau/Reuters Fotogaleria

"Apenas um Gaultier"

Gaultier disse que estaria para breve novidades sobre um novo conceito, mas ainda não adiantou detalhes sobre os seus planos. Na quarta-feira, disse apenas que continuaria a trabalhar de alguma forma no mundo da moda, sem, porém, obedecer às mesmas restrições, como a realização de desfiles regulares, preferindo focar-se em projectos divertidos.

“Estou demasiado velho para revolucionar o sistema”, desabafou aos repórteres, acrescentando que o sector abriga rótulos a mais.

Sobre a sua marca homónima, parte do grupo espanhol Puig, de propriedade familiar, afirmou que a mesma continuará, mas com um novo conceito, sem explicar qual.

O ex-mentor Gaultier, o designer Pierre Cardin, de 97 anos, esteve presente nesta espécie de despedida, além de vários estilistas no activo, como Nicolas Ghesquière, director criativo da Louis Vuitton.

“Existe apenas um Jean Paul Gaultier”, disse a modelo Laetitia Casta ainda antes do início do espectáculo. Casta foi descoberta aos 15 anos por Gaultier: “Ele foi um dos primeiros a sair à rua para encontrar pessoas”, recordou.

O espectáculo começou com uma cena fúnebre, com Boy George a interpretar Back to black, a música que ficou famosa pela falecida cantora Amy Winehouse, uma das musas de Gaultier a quem o estilista prestou homenagem, inspirando-se nela para criar a colecção Primavera/Verão 2012: ao todo, foram apresentados 49 looks com referências às músicas, ao estilo e à vida de Winehouse.

"Não queime, upcycle"

Todo o desfile foi uma espécie de canto de cisne, cheio de apontamentos divertidos. No entanto, o designer não deixou de incluir uma mensagem mais séria, numa altura em que muitos na indústria da moda procuram provar as suas credenciais ambientais. E para o francês a resposta está na reutilização criativa (upcycle): “Não queime roupas, upcycle”.

Gaultier deixou a sua marca como um dos jovens talentos mais brilhantes da moda francesa durante o início dos anos de 1980, abalando o sector com desenhos que remetiam para a cultura urbana de rua, para o movimento punk ou para os clubes gay.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Depois de começar aos 18 anos como aprendiz de Cardin, apresentou a sua primeira colecção individual em 1976. Mais tarde, trabalhou como director artístico da Hermès, que possuía uma grande participação da sua empresa e que, em 2011, vendeu à Puig.

Nos últimos anos, Gaultier abandonou o prêt-à-porter, concentrando-se em colecções de alta-costura duas vezes por ano, com roupas exclusivas e feitas à mão.

A Puig ainda não divulgou os resultados de 2019, cujo ano fiscal termina apenas em Março. Em 2018, a sua receita aumentou 5%, para 1900 milhões de euros.