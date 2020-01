Um português entre flamingos e as melhores fotografias de viagem do mundo

Bandos de flamingos nas margens do Lago Bogoria, região vulcânica do Quénia, um lago salino e alcalino onde a eflorescência algal atrai os animais, provocando um efeito cromático invulgar. A fotografia foi captada pelo português José Fragozo, fotógrafo que nos últimos anos tem arrecadado uma série de prémios principalmente com imagens daquele país africano, e valeu-lhe uma menção especial na categoria Arte de Viajar, dos prémios Travel Photographer of the Year (TPOTY).

Katy Gomez Catalina, fotógrafa amadora com doutoramento em Ciências Veterinárias, tornou-se na primeira espanhola a vencer o principal prémio do concurso onde foram a votos mais de 20 mil fotografias. As oito fotos a preto e branco de Katy, com mais de 60 países no passaporte, cobrem temas como a etnia batwa do Uganda até ao Louvre em Paris – a espanhola é a segunda mulher a vencer o prémio nos 17 anos de história dos TPOTY.

Também é uma rapariga a vencedora do título Jovem Fotógrafo de Viagens do Ano. A irlandesa Indigo Larmour, de 11 anos (nasceu em Abu Dhabi e viaja desde as três semanas de idade), tornou-se numa das mais jovens participantes e conquistar o título graças a uma série de fotografias de mãos em acção na Índia. Ainda entre as categorias para faixas etárias mais jovens, Daniel Kurian, de 13 anos (Índia/Austrália) recebeu um prémio pelas quatro imagens de pescadores em Querala, na Índia, enquanto Ankit Kumar, de 16, venceu com um portefólio que mostra a vida selvagem no Bornéu.

Paul Sansome venceu a categoria Arte de Viajar (portefólio) com oito imagens de padrões coloridos, sendo outro britânico (Geoff Shoults) o vencedor da mesma categoria com uma única imagem (um caminhante nas montanhas da Escócia). O melhor portefólio Planeta em Perigo foi atribuído ao belga Alain Schroeder pela série sobre o resgate e reabilitação de orangotangos indonésios. A melhor imagem única nessa categoria é da autoria do australiano Jason Edwards (mostra os restos carbonizados de um elefante, vítima de caçadores ilegais no Botswana).

O portefólio de Trevor Cole representando o povo Mundari, no Sudão do Sul, foi considerado o melhor na categoria Pessoas e Cultura, sendo uma fotografia do festival Chhath, em Calcutá, a melhor foto única do mesmo grupo. Will Burrard-Lucas trabalhou com o Kenya Wildlife Service para fotografar rinocerontes negros e sua imagem nocturna de um desses animais também mereceu destaque. Ignacio Palacios venceu a categoria de imagem única Oceanos, Mares, Rios, Lagos com uma imagem aérea das dunas no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no Brasil, e Robin Yong venceu a categoria de imagem única Vida de Rua com uma imagem a preto e branco de uma mulher idosa e um jovem musculoso em Havana, Cuba.