Espanha e França enfrentam os efeitos da tempestade Gloria

A passagem da tempestade Gloria em Espanha já fez 13 mortos, com cheias e deslizamentos de terras a provocarem estragos em várias regiões, sobretudo na costa do Mediterrâneo. De acordo com a imprensa espanhola, pelo menos quatro pessoas estão ainda desaparecidas, entre estas um marinheiro que foi arrastado pela corrente marítima em Palamós, província catalã Girona, um jovem que praticava canyoning em Maiorca e duas pessoas em Ibiza, uma delas de nacionalidade britânica.

Os estragos provocados pelo mau tempo motivaram uma visita do primeiro-ministro espanhola, Pedro Sánchez, às zonas mais afectadas.

OS feitos da tempestade Gloria também se fazem sentir em algumas regiões do Sul de França.