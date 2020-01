Nova meta de inflação e combate ao aquecimento global. O BCE redefine a sua missão

Não deverá haver nem mexidas nas taxas de juro, nem novos anúncios de compras de dívida pública, mas mesmo assim a reunião desta quinta-feira do conselho de governadores do Banco Central Europeu (BCE) pode ficar para a história. Christine Lagarde, passando à prática um dos objectivos a que se propôs quando tomou posse, irá anunciar o lançamento de uma revisão da estratégia do BCE, um processo que deverá decorrer até ao final do ano e que pretende colocar os europeus a discutirem o que é querem do seu banco central.

Continuar a ler