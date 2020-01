A construção do aeroporto do Montijo é inevitável?

A Declaração de Impacte Ambiental final para o novo aeroporto complementar do Montijo foi emitida esta terça-feira à noite pela Agência Portuguesa do Ambiente. Ao parecer positivo surgiram críticas de vários movimentos ambientalistas. A conversa com o jornalista Luís Villalobos neste P24.

