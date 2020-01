Administradores de Isabel dos Santos na Nos renunciam aos cargos

Os administradores não executivos da Nos que aparecem nos Luanda Leaks renunciaram esta quinta-feira aos cargos na empresa.

O presidente do conselho de administração da Nos, Jorge Brito Pereira, e os vogais, Mário Leite da Silva e Paula Oliveira, representantes de Isabel dos Santos neste órgão social, apresentaram hoje ao conselho fiscal da empresa as renúncias aos cargos, esclareceu a Nos, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A causa da renúncia não é divulgada.

Segundo a documentação revelada nos Luanda Leaks, os três administradores estarão relacionados com alegadas transferências fraudulentas que permitiram desviar fundos da Sonangol para uma sociedade offshore no Dubai.

Mário Leite da Silva e Paula Oliveira foram na quarta-feira constituídos arguidos em Angola, tal como Isabel dos Santos.

Hoje também se soube que Mário Leite da Silva renunciou ao cargo de presidente do conselho de administração do Banco de Fomento Angola (BFA).

No domingo, o Expresso e a SIC noticiaram que várias transferências realizadas pela Sonangol, no valor de cerca de 100 milhões dólares, tiveram como destino uma conta bancária de uma companhia offshore, a Matter Business Solutions, controlada por Jorge Brito Pereira, um dos principais advogados da empresária em Portugal.

Brito Pereira, sócio da Uría Menéndez - Proença de Carvalho, sublinhou que não tem “nada a ver com a vida da sociedade” e que o seu único papel nesta história foi o de ter recebido uma procuração para criar a sociedade.

Mário Leite da Silva e Jorge Brito Pereira, dois dos homens de confiança de Isabel dos Santos em Portugal, continuam, para já, ligados à Efacec. O primeiro é presidente do conselho de administração e o segundo preside à Assembleia-Geral e à comissão de ética.