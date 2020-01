Zion Williamson estreou-se com 22 pontos em 18 minutos

O “rookie” Zion Williamson, primeira escolha do draft de 2019, estreou-se na quarta-feira com 22 pontos em 18 minutos na derrota dos New Orleans Pelicans frente aos San Antonio Spurs, por 121-117, na NBA.

O jovem Zion, de 19 anos, proveniente da universidade de Duke, estreou-se apenas na quarta-feira, depois de ter enfrentado três meses de paragem devido a uma lesão no menisco do joelho direito, ao qual foi operado a 21 de Outubro de 2019.

Apesar da estreia do seu prodígio, que além dos 22 pontos (com 100% de eficácia nos quatro lançamentos triplos) conseguiu sete ressaltos e três assistências, os Pelicans não evitaram a sua 28.ª derrota na temporada.

“O que vimos na quarta-feira foi apenas uma amostra do que ele pode fazer”, afirmou o treinador dos Pelicans, Alvin Gentry, questionado sobre os 17 pontos consecutivos em quatro minutos apontados pelo camisola “1”.

Com 17 vitórias, os Pelicans ocupam o 12.º lugar da conferência oeste, liderada pelos Los Angeles Lakers, que na quarta-feira [35-9] venceram no recinto dos New York Knicks, por 100-92.