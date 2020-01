Sporar confirmado no Sporting por seis milhões e cinco épocas

Está assegurado um reforço para o ataque do Sporting neste mercado de Inverno. Nesta quinta-feira, os “leões” oficializaram a chegada de Andraž Sporar, avançado esloveno que custou seis milhões de euros, assinou por cinco temporadas e fica blindado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões.

“Estou muito contente por assinar contrato com o Sporting. Espero que juntos consigamos atingir grandes coisas”, declarou o ex-jogador do Slovan Bratislava aos órgãos de comunicação do clube lisboeta.

Aos 25 anos, esta é a quarta aventura de Sporar fora do país-natal. Depois de ter iniciado a carreira no Interblock, destacou-se no Olimpija Ljubljana entre 2012 e 2015, antes de tentar a sorte no Basileia. Foi nesse período em que representava o clube suíço que foi chamado pela primeira vez à selecção da Eslovénia, tendo-se estreado frente a Malta, em Novembro de 2016.

Em 2017-2018, foi emprestado aos alemães do Arminia Bielefeld e, logo no mês de Janeiro seguinte, reforçou o Slovan Bratislava, da Eslováquia. Ao serviço do Slovan, atingiu a incrível marca de 44 golos em 53 jogos, tendo já na presente temporada feito golos em todas as competições.

Agora, será mais uma solução para um sector em que o Sporting não tem grandes alternativas. Na prática, competirá com Luiz Phellype pela posição nove, já que, sob as ordens de Silas, nem Bolasie, nem Jesé Rodríguez têm sido utilizados como referência na zona central do ataque.