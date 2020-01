Flamengo vence sem Jorge Jesus, Inácio empata na estreia

O Flamengo, ainda sem Jorge Jesus no banco e com a maioria do plantel ausente, venceu na deslocação ao Vasco da Gama, por 1-0, em jogo da segunda jornada do Campeonato Carioca.

O único golo do jogo foi apontado por Lucas Silva, aos 28 minutos, dando o triunfo a uma equipa que não apresentou nenhum dos jogadores vice-campeões do mundo.

O Flamengo segue com duas vitórias em dois jogos no estadual do Rio de Janeiro.

Já o Avaí, treinado por Augusto Inácio, empatou a zero na deslocação ao terreno da Chapecoense, na primeira jornada do Campeonato Catarinense.

Este empate segue-se a uma derrota no primeiro jogo de Inácio, que já tinha perdido a Supertaça Catarinense para o Brusque, no último sábado.