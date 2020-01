Equipa da III divisão afasta Atlético Madrid da Taça do Rei

A grande surpresa, para não dizer escândalo, da Taça do Rei aconteceu nesta quinta-feira, em León. Foi lá que o Atlético de Madrid, candidato a ganhar o troféu, foi surpreendido pelo modesto Cultural Leonesa, emblema da III divisão espanhola, ficando fora da competição, depois de uma derrota por 2-1 com recurso a prolongamento, no 16 avos-de-final.

Real Madrid e Barcelona já tinham sentido dificuldades nesta eliminatória frente a rivais de escalões inferiores, mas nada fazia crer que os “colchoneros” acabassem mesmo por soçobrar. Especialmente porque Diego Simeone, mesmo fazendo várias poupanças, lançou no “onze” estrelas como João Félix, Correa, Saúl Ñíguez, Vitolo ou Herrera. Em teoria, intérpretes com qualidade suficiente para um apuramento sem sobressaltos.

E o Atlético até marcou primeiro, aos 62’, por Correa, colocando-se numa posição confortável. A partir desse momento, porém, praticamente abdicou da iniciativa e a Cultural Leonesa foi acreditando numa possível surpresa, até porque rondava com frequência a grande área adversária.