Uma centena de “motards” no cortejo fúnebre de Paulo Gonçalves

O corpo de Paulo Gonçalves, piloto que morreu no Rali Dakar 2020, chegou nesta quinta-feira, ao fim da manhã, ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, tendo o cortejo fúnebre sido acompanhado por cerca de uma centena “motards”, no trajecto até Esposende.

Cerca das 11h40, o carro funerário abandonou o aeroporto para iniciar a viagem para a terra-natal de Paulo Gonçalves, com a homenagem de uma centena de “motards” e escolta policial, tendo sido saudado com palmas.

À chegada à Praça do Município, em Esposende, centenas de pessoas cumpriram um minuto de silêncio, antes de o cortejo rumar a Gemeses, onde o corpo ficará em câmara ardente.

Benjamim Pereira, presidente da Câmara Municipal de Esposende, lembrou que o momento exige “que todos se despeçam de Paulo Gonçalves com o recato e respeito que se impõe”.

O funeral do piloto que morreu na sequência de uma queda na sétima de 12 etapas do Dakar, na Arábia Saudita, vai realizar-se na sexta-feira, pelas 16h, na Igreja de Gemeses, em Esposende, concelho em que foi decretado dia de luto municipal.