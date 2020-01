Caio Lucas regressa aos Emirados Árabes por empréstimo

Caio Lucas está de regresso aos Emirados Árabes Unidos. O extremo que o Benfica tinha contratado ao Al Ain, na época passada, vai agora representar o Al Sharjah, por empréstimo, nos próximos 18 meses.

Com estreia oficial a 1 de Setembro do ano passado, Caio Lucas nunca conseguiu afirmar-se no Benfica. Na sombra de Rafa e, mais tarde, de Franco Cervi, foi quase sempre utilizado a partir do banco e apontou o único golo pelos “encarnados” no triunfo sobre o Famalicão, a 14 de Dezembro (entrou nos últimos cinco minutos e fez o 4-0 aos 89').

No total, foram 11 os jogos disputados pelo Benfica. Agora, aos 25 anos, o brasileiro vai defender as cores do segundo classificado da Liga do Golfo da Arábia.