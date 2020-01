Delfim Sardo é o novo administrador do Centro Cultural de Belém

A ministra da Cultura vai nomear Delfim Sardo como novo administrador do Centro Cultural de Belém (CCB), confirmou ao PÚBLICO fonte oficial do gabinete de Graça Fonseca. O curador, que até agora era responsável pela programação de artes plásticas da Culturgest, a fundação da Caixa Geral de Depósitos, inicia funções a 1 de Março.

Delfim Sardo regressa a uma casa que conhece bem, uma vez que foi director do Centro de Exposições do CCB entre 2003 e 2006. O curador vai ocupar o lugar deixado vago por Miguel Honrado, que abandonou o CCB em Dezembro, na administração presidida por Elísio Summavielle.

“É uma decisão partilhada e em diálogo com o conselho de administração do CCB”, adiantou ao PÚBLICO o gabinete da ministra, “havendo o entendimento conjunto de que Delfim Sardo assuma os pelouros da programação e comunicação, preparando o CCB para um novo ciclo, nomeadamente tendo em conta a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia no primeiro semestre de 2021.”

Miguel Honrado saiu do CCB para a Orquestra Metropolitana de Lisboa sem nunca ter conseguido assumir na administração a coordenação da programação, função que tinha sido desempenhada pela sua antecessora Luísa Taveira. Como o PÚBLICO então noticiou, era vontade do Ministério da Cultura assegurar que o sucessor de Honrado no CCB ficasse com a responsabilidade de programar um dos maiores equipamentos culturais do país.