Anabella Sciorra contou em tribunal como foi violada por Weinstein

O segundo dia do julgamento de Harvey Weinstein em Nova Iorque ficou marcado esta quinta-feira pelo testemunho da actriz Anabella Sciorra, que acusou o produtor de a ter violado no seu apartamento, há 25 anos. “Teve relações sexuais comigo enquanto eu tentava resistir, e não pude lutar mais porque ele me prendeu as mãos”, disse a intérprete da série televisiva Os Sopranos.

A alegada violação terá ocorrido numa noite não identificada do Inverno de 1993-1994, há demasiado tempo para que Weinstein possa ainda ser judicialmente processado por ela, mas a acusação espera que os relatos de Sciorra e de outras mulheres que terão sido vítimas de agressões semelhantes, e que poderão vir a depor nos próximos dias, contribuam para mostrar que o réu é um predador sexual em série.

Se este objectivo for coroado de êxito, Weinstein poderá ver agravada a sua sentença caso venha a ser condenado pelas cinco acusações que enfrenta neste julgamento, todas elas relacionadas com agressões a duas mulheres: Miriam Haleyi, uma assistente de produção da sua empresa que terá sido forçada a fazer-lhe sexo oral em 2006, e a então candidata a actriz Jessica Mann, que o produtor terá violado em 2013.

A identidade desta última só foi divulgada esta quarta-feira, no primeiro dia de audições. Segundo afirmou em tribunal a procuradora Meghan Hast, Jessica Mann conheceu Weinstein quando tinha 25 anos, numa festa em Los Angeles, e este ter-se-á oferecido para ajudar a impulsionar a sua carreira como actriz, tendo-lhe mesmo acenado com a falsa promessa de que lhe conseguiria o papel principal num filme. Ainda segundo Hast, depois de ter sido violada pelo produtor num quarto de hotel de Nova Iorque, a actriz manteve com o agressor uma “aparência de relacionamento” e veio a ser agredida mais duas vezes nos anos seguintes.

O advogado de Weinstein, Damon Cheronis, descreveu esse relacionamento como “consensual e amoroso” e apresentou em tribunal uma mensagem de texto que Jessica Mann terá enviado ao réu em Fevereiro de 2017, e na qual terá escrito: “Amo-te, sempre te amarei, mas detesto sentir-me como uma ‘booty call’ [calão urbano para chamadas telefónicas feitas a altas horas da noite com o propósito expresso de arranjar um parceiro sexual para a ocasião]”.

Socos e pontapés

Cheronis assegurou que a actriz trocou várias mensagens amigáveis com Weinstein, quer logo após a alegada violação, quer anos depois, e já anunciou que está na posse de mensagens de texto e e-mails que demonstrariam que também Haleyi teria contactado várias vezes o produtor anos após a agressão e que o acusa.

“Estas trocas de mensagens deverão tornar-se uma questão central no julgamento”, diz o diário americano USA Today, acrescentando que se espera, por isso, que a acusação chame a depor peritos que testemunhem que este “não é um comportamento incomum” em vítimas de agressões sexuais.

Foto Chegada da actriz Anabella Sciorra ao tribunal em Nova Iorque JUSTIN LANE/ EPA

O mesmo jornal relata que Anabella Sciorra, hoje com 59 anos, começou por responder com tranquilidade e em voz clara às perguntas da procuradora Joan Illuzzi, mas teve dificuldade em prosseguir quando lhe foi pedido para descrever em detalhe o que Weinstein lhe terá feito no seu apartamento da zona residencial de Gramercy Park, em Manhattan, depois de ambos terem participado num jantar de grupo num restaurante irlandês.

“Weinstein empurrou a porta, sem me dar tempo de perceber porque estava ali, e começou a desapertar a camisa, de modo que percebi que ele queria sexo, e eu não queria” Anabella Sciorra, actriz

Sciorra aceitou boleia do produtor até casa e, quando julgava que este já tinha partido e se preparava para se deitar, ouviu bater à porta, contou. “Weinstein empurrou a porta, sem me dar tempo de perceber porque estava ali, e começou a desapertar a camisa, de modo que percebi que ele queria sexo, e eu não queria”. A actriz explicou que foi recuando para o quarto de banho, mas que o produtor a agarrou, a levou para o quarto e a atirou para a cama. “Eu dava-lhe socos e pontapés, tentando que me largasse, mas ele pôs-se em cima de mim e violou-me”, disse ainda Sciorra, acrescentando que, depois de a penetrar, Weinstein ainda lhe fez sexo oral contra a sua vontade. “Nessa altura já não me restava muita energia para lutar: disse ‘não’, ‘não’, mas o meu corpo foi-se abaixo”.

Explicando que nos dias seguintes quis fazer de conta que não acontecera nada para poder prosseguir com a sua vida, a actriz assumiu que não chamara a polícia. E quando a procuradora lhe perguntou por que não o fizera, respondeu “após uma longa pausa”, segundo o USA Today, e disse que não sabia, então, se o que acontecera fora um crime.

Sciorra disse ainda que algumas semanas depois confrontou Weinstein num restaurante, contando-lhe como desmaiara e acordara no chão, e este teria replicado: “Isso é o que as raparigas católicas dizem todas”.

O produtor teria ainda continuado a persegui-la durante muitos anos, telefonando-lhe, convidando-a para pequenos-almoços e batendo-lhe à porta quando ambos partilhavam hotéis em festivais de cinema e ocasiões semelhantes.

Harvey Weinstein continua a declarar-se inocente de todas as acusações, afirmando que as suas actividades sexuais com mulheres foram consensuais, mas além das acusações pelas quais agora responde em tribunal em Nova Iorque, deverá vir a enfrentar um novo julgamento em Los Angeles, onde é acusado de ter violado uma mulher e agredido sexualmente outra em dois dias consecutivos de Fevereiro de 2013.