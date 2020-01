OMS: ainda é cedo para dizer que o novo coronavírus é uma emergência global

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o novo coronavírus com origem na China não é ainda uma emergência global de saúde pública. A decisão acaba de ser tomada depois de uma segunda reunião do comité de emergência da OMS em Genebra, na Suíça. Enquanto isso, a China está em suspenso: várias cidades chinesas estão em quarentena, o que atinge já mais de 20 milhões de pessoas. Grandes eventos de celebração do Ano Novo Lunar chinês foram cancelados.

A decisão foi tomada depois de na quarta-feira o comité de emergência não ter chegado a uma conclusão. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director-geral da OMS, decidiu prolongar o encontro durante mais um dia.

Na conferência de quarta-feira, a OMS esclareceu que há provas de que a transmissão acontece de pessoa para pessoa, mas que ainda não há provas de que isso ocorra de forma sustentada, ou seja, de que se formam cadeias de transmissão da infecção que vão progressivamente originando casos secundários ou terciários.

O Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças considera que há uma “probabilidade moderada de importação de casos nos países da União Europeia” e que probabilidade de transmissão secundária é baixa desde que sejam cumpridas as práticas de prevenção e controlo da infecção. A Comissão Europeia também já disse que está a acompanhar a situação de forma “bastante próxima” e a coordenar medidas que possam ser necessárias.

Uma emergência global de saúde pública é declarada quando há “uma situação excepcional que é determinada por constituir um risco público de saúde para outros Estados devido à transmissão internacional da doença e por, potencialmente, necessitar de uma resposta coordenada a nível internacional”, refere a OMS. Ou seja, significa que, nesse caso, a situação é considerada grave, repentina, inesperada e requer uma acção imediata a nível global.

Nos últimos tempos, a OMS declarou emergência global de saúde pública em 2019 devido ao surto do vírus do ébola na República Democrática do Congo; em 2016, com o vírus Zika; em 2014, no anterior surto de ébola na África Ocidental; em 2014, com a poliomielite; e em 2009, na gripe suína.

O mundo ficou alerta com o novo coronavírus a 31 de Dezembro de 2019 quando a representação da OMS na China foi informada de casos de uma pneumonia de causa desconhecida na cidade de Wuhan, na província chinesa de Hubei. A 1 de Janeiro foi encerrado um mercado de peixe e animais vivos em Wuhan, onde o surto começou por ser detectado. Embora se suspeite que o novo coronavírus tenha surgido de venda ilegal de animais desse mercado, ainda não se sabe a sua origem. A OMS indicou que é provável que a fonte seja animal.

Da quarentena à vacina

Até agora, o novo coronavírus – um grupo de vírus que causa infecções respiratórias em humanos e animais e é transmitido por via aérea ou por contacto físico – já infectou mais de 600 pessoas e foram registadas 18 mortes (17 em Hubei e uma na província de Hebei). Além de já estar espalhado por grandes centros populacionais chineses como Xangai, Macau, Hong Kong e Pequim, o vírus atravessou fronteiras e foram detectados casos na Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, EUA, Singapura e no Vietname.

O receio de que o vírus se espalhe ainda mais é agravado pelas festividades do Ano Novo Lunar chinês e das viagens que centenas de milhões de pessoas fazem para o festejar. Por isso, grandes festividades do Ano Novo chinês já foram canceladas. Pequim cancelou algumas das celebrações e encerrou a Cidade Proibida. Macau desmarcou as suas festas oficiais. Hong Kong já tinha cancelado a sua parada de ano novo devido aos protestos e agora optou por não realizar o torneio de futebol do ano novo.

As autoridades chinesas decidiram pôr várias cidades em quarentena. Wuhan, que tem aproximadamente 11 milhões de habitantes. Todos os voos e transportes públicos foram cancelados. “A quarentena de 11 milhões de pessoas é inédita na história da saúde pública”, disse Gauden Galea, representante da OMS em Pequim, citado pela agência Reuters. Apesar de as autoridades pedirem calma, houve uma corrida aos supermercados e bombas de gasolina. “Hoje, por volta das 10h [hora local], todas as fronteiras da cidade [de Wuhan] foram fechadas. Não era permitido que as pessoas saíssem. Não sabemos até quando isto irá durar”, descreveu à BBC um médico em Wuhan. “Não há medicação antiviral, só podemos tratar os doentes de forma sintomática – ao diminuir a febre e com boa hidratação.”

Em Huanggang (onde vivem cerca de sete milhões pessoas) encerraram-se transportes públicos, cinemas e outros espaços com concentração de pessoas. As pessoas foram incentivadas a não sair da cidade. Em Ezhou (um pouco mais de um milhão) suspenderam-se as linhas de comboio. Com mais de um milhão de habitantes, Xiantao também cancelou transportes e eventos. Já as cidades mais pequenas de Chibi e Lichuan suspenderam os seus transportes públicos. Todas estas povoações se localizam na província de Hubei. O Ministério das Finanças chinês anunciou que atribuiu mil milhões de iuans (cerca de 130 milhões de euros) para ajudar a combater o surto naquela província.

As autoridades de saúde chinesas estão a acompanhar quase 6000 pessoas que mantiveram um contacto próximo com pessoas infectadas. O período de incubação do vírus pode estender-se até 14 dias, de acordo com a Comissão Nacional de Saúde da China. Wuhan também está a montar um hospital só tratar estes doentes, que se espera que esteja pronto em seis dias, noticiou o jornal chinês Beijing News. Os passageiros que chegam de Wuhan têm sido rastreados em aeroportos de todo o mundo. Segundo a Reuters, muitos chineses já cancelaram as suas viagens.

Hong Kong também já transformou dois campos de férias em áreas de quarentena para pessoas que possam ter estado em contacto com o vírus. Em Portugal, a Direcção Geral da Saúde informou que eventuais casos suspeitos serão encaminhados para os hospitais de São João (adultos e crianças), no Porto, e Curry Cabral e Dona Estefânia, em Lisboa.

Esta quinta-feira, a Aliança para Inovações de Prontidão para Epidemias (CEPI, na sigla em inglês) anunciou que três diferentes equipas de investigação vão começar a desenvolver vacinas contra o novo coronavírus. O grande objectivo é que comecem em Junho os ensaios clínicos para, pelo menos, uma das vacinas.

As equipas de investigação terão diferentes abordagens: uma será liderada pela empresa farmacêutica Moderna em conjunto com o Instituto Nacional para Alergia e Doenças Infecciosas dos EUA; outra pela empresa Inovio; e a terceira por uma equipa da Universidade de Queensland, na Austrália. “Não há garantias de sucesso, mas esperamos que este trabalho seja um passo significativo e importante no desenvolvimento de uma vacina para esta doença”, afirmou Richard Hatchett, director-executivo da CEPI.