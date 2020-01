Suspeito do furto de Tancos só fala se tiver acesso às acções encobertas da PJ

O arguido faz depender a prestação de declarações do acesso – que o juiz Carlos Alexandre ainda não decidiu se vai autorizar – à parte do processo judicial que diz respeito às acções encobertas levadas a cabo pela Polícia Judiciária para tentar recuperar o material roubado, explicou fonte ligada ao processo.

As acções encobertas fazem parte de um apenso confidencial do processo.

Segundo o Expresso noticiou na terça-feira, o juiz Carlos Alexandre confirmou, por despacho, que “há duas acções encobertas da PJ” identificadas no processo que foram desencadeadas já depois do furto com o objectivo de recuperar as armas.

Os advogados de defesa dos arguidos querem aceder para perceberem se foram cumpridos pela PJ todos os requisitos legais exigíveis nestas situações.

Esta quarta-feira, à saída do Tribunal de Monsanto, Melo Alves, advogado de João Paulino, disse que “o processo penal a partir da dedução da acusação dever ser aberto para todos, ou seja o jogo deve ser aberto para todos”.

De acordo com o advogado,”neste momento, o jogo não está a ser igual para o Ministério Publico e para a defesa”. E justificou que já “é do conhecimento de todos que, neste processo, existiram duas acções encobertas “ e que essas acções tiveram que ver com o seu cliente, segundo o que se diz.

“O meu cliente quer ter acesso a essas acções encobertas para se poder defender e até agora não teve acesso”.

Questionado se acha que houve ilegalidades Melo Alves respondeu: “As acções encobertas são como os melões só depois de os abrir é que sei o que lá se passa”. E acrescentou que, de acordo, com a sua experiencia, “ em muitas acções encobertas há ilegalidades”.

“Eu felizmente tenho tido o privilegio de ter patrocinado arguidos que foram objecto de acções encobertas e não foi por ter havido agentes provocadores mas sim por outras ilegalidades”.

“É um direito que qualquer cidadão, neste caso um arguido, de saber o que andaram meses e meses a fazer através de uma acção encoberta”, sublinhou, acrescentando que “uma acção encoberta é um meio que é pior que uma escuta telefónica”. “A única coisa que sei é que as acções encobertas foram instauradas depois do furto”, afirmou.

A fase instrutória do processo está a decorrer no Tribunal de Monsanto, em Lisboa.