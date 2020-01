Queixa contra Portugal por colocar em risco aves afectadas por aeroporto no Montijo

A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e dois cientistas enviaram uma queixa contra Portugal para a agência que supervisiona a aplicação do AEWA – African-Eurasian Waterbird Agreement (Acordo para a Conservação das Aves Aquáticas Migratórias Áfrico-euroasiáticas), por considerarem que Portugal, signatário deste acordo, não está a cumprir as suas obrigações, no processo do aeroporto do Montijo. As consequências directas para o país, caso o projecto avance - esta terça-feira esperava-se que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) emitisse a declaração de impacte ambiental final do aeroporto do Montijo, mas até às 23h desta terça-feira a mesma ainda não era conhecida – e se considere que os queixosos têm razão, poderão não ir muito além da “má imagem” para Portugal, apontado como incumpridor, mas uma decisão desse género engrossará os argumentos dos ambientalistas que ainda não puseram de parte a possibilidade de avançarem para tribunal contra o projecto.

