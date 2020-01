Há dúvidas que Eurobic tenha alertado autoridades para esvaziamento de conta da Sonangol

Foram quase 58 milhões de dólares transferidos no dia 16 de Novembro de 2017, o dia seguinte à exoneração de Isabel dos Santos da liderança da Sonangol e o dia da tomada de posse do seu sucessor, de uma conta da petrolífera angolana no Eurobic, em Lisboa, que teve como destino a conta bancária de uma sociedade offshore gerida pelo braço-direito da filha do ex-presidente angolano, Mário Leite da Silva, e detida por uma amiga daquela que é considerada a mulher mais rica de África.

