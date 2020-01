Isabel Damasceno vai presidir à CCDR Centro

A ex-presidente da Câmara de Leiria, Isabel Damasceno, é a nova presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro). A nomeação tem a data de 21 de Janeiro e foi entretanto publicada em Diário da República. É Ana Abrunhosa, que liderou a CCDR Centro até ser convidada para ministra da Coesão territorial, quem assina o despacho.

A ex-autarca do PSD, de 63 anos, foi nomeada em regime de substituição por um “período de noventa dias ou até à designação de novo titular”, o que terá de acontecer, de acordo com o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Órgãos da Administração Central, Local e Regional do Estado, na sequência de um procedimento concursal.

A ministra Ana Abrunhosa considerou “necessário e urgente assegurar o normal funcionamento do serviço” e fundamentou a escolha "na reconhecida aptidão, competência técnica e experiência e formação profissional da designada, conforme resulta da nota curricular publicada em anexo ao presente despacho e que dele faz parte integrante”.

Além de presidente da Câmara da Leiria durante 11 anos, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa é professora de ensino preparatório e secundário de profissão, foi vice-presidente da comissão política nacional do PSD (em duas ocasiões), conselheira nacional do partido e presidente do PSD-Leiria.