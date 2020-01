Erro fatal

Joacine Katar Moreira, desde que foi eleita para deputada da Assembleia da República, tem protagonizado um “estrelato” negativo com acções rocambolescas recheadas com atitudes de vaidade pessoal, atritos contínuos com a direcção do seu partido, egocentrismo extremado, arrogância inusitada e inconcebível. Rui Tavares, colunista deste jornal, escolheu como primeira candidata nas últimas eleições para o seu Livre uma mulher negra, gaga e divorciada, apostando porventura nessas “qualidades” para ostentar a novidade e, sejamos sinceros, exibi-la como troféu presencial dum partido que se arroga de “progressista” e diferente. Pura ilusão! Ser deputado/a requer oratória vibrante, convicta e perceptível. Por outro lado, uma preparação bem cuidada, que necessita estudo, conhecimento e também a humildade necessária para ser ouvida e respeitada, atributos que, no meu entender, Joacine não possui. Os últimos episódios passados na Convenção do Livre no último fim-de-semana, apontam para um espectáculo confrangedor, um caos de moções e adiamentos, a confusão instalada, a premonição do fim trágico. Rui Tavares, homem a que reconheço erudição e inteligência, cometeu um erro fatal e será muito difícil recompor-se deste imbróglio. O Livre está num coma profundo, descerebrado e irreversível. Haja alguém que o desligue da máquina.

José Alberto Mesquita, Lisboa

O debate que interessa

Assisti na segunda-feira ao programa Prós e Contras. Mais de cem jovens, estiveram presentes no programa a mostrar o seu interesse e competências para participar na vida pública e dar outro rumo ao país e ao mundo. Do que ouvi, permite-me pensar que temos de facto aí uma geração capaz de mudar o rumo da política actual. Não se falou, infelizmente, dos dois principais problemas que cerceiam as nossas vidas: a incompetência política instalada e a corrupção colectiva. Só vale a pena mudar se forem eliminados estes dois cancros que existem em Portugal e em tantos outros países. É o debate que interessa.

Guilherme da Conceição Duarte, Lisboa

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O vencedor

Eu sei que alguns costumam desvalorizar as vitórias políticas de Rui Rio, mas quem vence Fernando Gomes, Francisco Assis, Elisa Ferreira, Santana Lopes, redacções de jornais, caciques e pseudo notáveis do Norte, claques, presidentes de clubes de futebol e quem derrota o fiel discípulo de Passos Coelho, Luis Montenegro, por três vezes, merece um pouco de consideração pois é um homem corajoso, frontal e equilibrado. É hora dos militantes do PSD apoiarem o vencedor, baixarem os egos e deixarem-se de politiquices, de jogos de interesses, dos compadrios, de clientelismo, para recuperarem os votos dos eleitores descontentes que fugiram para a direita radical, pois o país só tem a ganhar com uma oposição forte e credível.

Emanuel Caetano, Ermesinde