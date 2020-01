Telemóvel de Jeff Bezos terá sido hackeado por príncipe herdeiro saudita

O príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman terá sido o responsável pelo roubo de informação do telemóvel do magnata Jeff Bezos, avança o The Guardian, citando as conclusões de uma investigação ao aparelho do CEO da Amazon e proprietário do Washington Post. Os sauditas já tinham sido implicados neste caso ao longo das investigações, mas agora o jornal britânico relaciona a intrusão com uma mensagem enviada da conta do próprio “MBS.”

A investigação forense detalha que, em 2018, após receber uma mensagem no Whatsapp que terá sido aparentemente enviada da conta do príncipe da Arábia Saudita, um grande volume de informação privada — incluindo fotografias privadas — foi extraído do telemóvel do CEO da Amazon. Essa mensagem, apurou a análise forense, continha um ficheiro malicioso que permitiu a intrusão no aparelho e posterior roubo de informação.

Foi o próprio Bezos a solicitar esta análise forense ao dispositivo, depois de, em Fevereiro de 2019, acusar o tablóide norte-americano National Enquirer de ter ameaçado publicar as fotografias íntimas roubadas, caso o Washington Post continuasse uma investigação que tinha como alvo o jornal.

Um mês antes desta denúncia, em Janeiro de 2019, o National Enquirer noticiou uma relação extraconjugal entre Bezos e Lauren Sanchez, uma antiga apresentadora de televisão. A revelação do caso, apontado como o principal motivo para o divórcio entre Jeff Bezos e MacKenzie Bezos, foi acompanhada de mensagens privadas trocadas entre o multimilionário e Sanchez.

O especialista contratado por Bezos para descobrir os responsáveis pela fuga de informação, Gavin de Becker, relaciona a acção da Arábia Saudita e o alegado conluio com o National Enquirer com a cobertura noticiosa do Washington Post sobre a morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi, seu colaborador, assassinado em 2018 no consulado saudita em Istambul, na Turquia.

“Os nossos investigadores e peritos concluíram, com grande confiança, que os sauditas acederam ao telemóvel de Bezos e conseguiram acesso a informação privada”, escreveu de Becker num extenso artigo para o site Daily Beast, em Março de 2019. O investigador detalhou ainda a “relação próxima” que o príncipe saudita desenvolveu com David Pecker, responsável pela American Media, grupo que detém o National Enquirer.