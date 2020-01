Presidente do Sri Lanka declara mortos os milhares de desaparecidos da guerra

Mais de 20 mil pessoas que desapareceram durante a guerra civil do Sri Lanka, que opôs as forças do Governo aos Tigres Tâmil durante 26 anos, foram declaradas mortas pelo Presidente Gotabaya Rajapaksa. O chefe de Estado autorizou a emissão de certificados de óbito para todos os desaparecidos e prometeu apoios para que “as suas famílias possam prosseguir com as suas vidas”.

A decisão de Rajapaksa – membro de uma poderosa família política cingalesa, ministro da Defesa nos últimos anos da guerra contra os separatistas e figura-chave no processo que levou ao fim brutal da mesma – foi anunciada no início desta semana, na sequência de um encontro entre o Presidente e um representante das Nações Unidas.

A organização mundial já acusou as duas partes de terem levado a cabo atrocidades durante o conflito e tem vindo a pedir ao Governo que abra investigações para averiguar as suspeitas de violações de direitos humanos e eventuais crimes de guerra.

A guerra entre o Exército fiel ao executivo, dominado por cingaleses, e o grupo separatista tâmil terminou em 2009 e tirou a vida a cerca de 100 mil pessoas. Entre os 23,586 desaparecidos – de acordo com os números oficiais –, mais de 5 mil eram membros das Forças Armadas, sendo que a grande maioria dos restantes são associados aos Tigres Tâmil.

O comunicado da presidência refere, no entanto, que grande parte dos desaparecidos, agora declarados mortos, “foram raptados” ou “recrutados à força” pelos rebeldes.

Uma tomada de posição que não coincide com as conclusões do Departamento de Investigação Criminal do Sri Lanka, que, em 2017 e numa altura em que a família Rajapaksa estava afastada do poder – perdeu as eleições de 2015, tendo voltado a ganhá-las em 2019 –, acusou o actual Presidente de ter autorizado a formação de “esquadrões da morte” para afastar e eliminar opositores, quando liderava o Ministério da Defesa.

Segundo a BBC, mesmo depois de 2009 continuaram a desaparecer “empresários, jornalistas e activistas” que se opunham abertamente a Gotabaya Rajapaksa e ao seu irmão e ex-Presidente, Mahinda Rajapaksa. A família nega todas as acusações