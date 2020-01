Di Maio abandona liderança do Movimento 5 Estrelas

O líder do Movimento 5 Estrelas (M5S) , Luigi Di Maio, está prestes a demitir-se do cargo para tentar pôr fim à crise que se abateu sobre o partido anti-sistema, com múltiplas saídas de figuras destacadas, tanto para a esquerda como para a direita

A imprensa italiana dá como certa a demissão de Di Maio, o actual ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, que já se reuniu com os ministros e vice-ministros do Governo de coligação com o Partido Democrático (PD) para anunciar a sua decisão e espera-se que fale publicamente ainda esta quarta-feira, às 17 horas (menos uma hora em Portugal continental), avançou um porta-voz.

A saída de Di Maio da direcção do 5 Estrelas representa o culminar de uma crise no partido anti-sistema que se arrastava há alguns meses. Vários deputados têm abandonado o grupo parlamentar nas últimas semanas, alguns dos quais para se juntar à Liga de Matteo Salvini, de extrema-direita. Entre as deserções, destaca-se a saída do ministro da Educação, Lorenzo Fioramonti.

A crise no 5 Estrelas agravou-se desde que o partido retirou o apoio à Liga, com quem governou em coligação durante pouco mais de um ano. Em Setembro do ano passado, o partido passou a apoiar o Partido Democrático (PD), de centro-esquerda e formou-se uma nova maioria parlamentar.

No entanto, a popularidade do 5 Estrelas, que foi o partido mais votado nas eleições legislativas de 2018, com 32% dos votos, não corresponde já a esse resultado eleitoral. Está hoje perto dos 16%, e a decisão de romper com Salvini não o tornou mais popular.

Para os analistas, a crise que envolve o 5 Estrelas deve-se à falta de controlo de Di Maio sobre o partido, onde é acusado de acumular demasiado poder. Enquanto governou com a Liga, o político tinha as pastas da Indústria e do Trabalho, para além de ser vice-primeiro-ministro. Actualmente é ministro dos Negócios Estrangeiros e deverá manter o cargo após a demissão.

O êxodo de deputados do 5 Estrelas é visto também como fruto do próprio crescimento do partido, que começou como um movimento de protesto criado há cerca de uma década pelo comediante Beppe Grillo e é hoje uma das principais formações políticas de Itália.

“No momento em que entraram no Governo, [o 5 Estrelas] entrou numa contradição explosiva”, dizia recentemente ao New York Times o sociólogo da Universidade de Bolonha, Piergiorgio Corbetta. “Os protestos podem ter uma cor qualquer, fazer propostas é difícil, é preciso tornar algumas pessoas descontentes”, acrescentou o académico.

A demissão de Di Maio acontece num momento particularmente sensível, a poucos dias de eleições regionais na Emília-Romagna (Norte), que o líder da Liga, Matteo Salvini, encara como cruciais para lançar mais uma investida contra o Governo. Uma vitória da extrema-direita numa região que historicamente sempre pendeu para a esquerda seria um tremendo golpe para o PD e levaria Salvini a repetir os pedidos de eleições antecipadas.