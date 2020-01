Mais de 400 escolas encerradas em Banguecoque devido à poluição do ar

As autoridades tailandesas ordenaram nesta quarta-feira o encerramento de mais de 400 escolas na região metropolitana de Banguecoque, devido ao nível insalubre de poluição do que a cidade regista há dias.

A capital tailandesa está coberta por uma densa névoa tóxica há vários dias, com níveis de poluição que ultrapassam 150 pontos no índice de qualidade do ar (ICA) em alguns bairros, segundo a Air Visual, empresa que mede poluição do ar em todo o mundo.

Ao todo, foram encerrados 437 estabelecimentos escolares, precisaram as autoridades.

Além do encerramento das escolas, as autoridades impuseram restrições no acesso de veículos às áreas centrais da capital, explicou o governador da cidade, Aswin Kwanmuang.

A Reuters refere que todos os anos há um pico de má qualidade do ar na região que coincide com a apanha da cana-de-açúcar – entre Novembro e Março –, que é queimada antes de ser apanhada para remover as folhas de fora. Depois de apanhadas, as folhas são queimadas novamente para preparar a terra para a plantação seguinte.

Foto CHALINEE THIRASUPA/REUTERS

O Governo tailandês proibiu este tipo de queimadas durante Janeiro e Fevereiro, mas há muitos que não seguem esta regra devido aos elevados custos de contratar pessoas para cortar as canas e preparar o terreno. Além da cana-de-açúcar, também entra para a equação a poluição automóvel, meteorológica e industrial.