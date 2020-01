Autarca de Santa Cruz da Graciosa pode perder mandato por transferência para associação gerida pelo filho

O presidente da Câmara de Santa Cruz da Graciosa, Manuel Avelar, poderá vir a perder o mandato por ter transferido dinheiro para uma associação cultural gerida pelo filho e por dois autarcas, segundo a Inspecção da Administração Pública açoriana.

Em causa está a transferência, por parte da autarquia presidida pelo socialista, de uma verba de 180 mil euros, durante o ano de 2018, para a Associação de Promoção e Desenvolvimento da Ilha Branca (Prodib), responsável pela realização de diversos eventos culturais no concelho, gerida por dois vereadores do município (António Lourenço e Carlos Picanço) e ainda pelo filho do presidente da Câmara (Tiago Avelar Santos).

“Estas situações são susceptíveis de fundamentar a sanção perda de mandato dos eleitos locais Manuel Avelar Cunha dos Santos e Carlos Alberto Verga Picanço”, refere um relatório da Inspecção Regional da Administração Pública, com data de Dezembro de 2019, a que a Lusa teve acesso.

“As deliberações camarárias associadas à atribuição destes subsídios traduziram-se na inobservância de diversos princípios constitucionais e normas legais, como sejam os princípios da transparência e imparcialidade”, adianta o mesmo relatório, acrescentando que “a actuação de vários membros da Câmara Municipal é ainda susceptível de ter violado o regime legal de incompatibilidades e impedimentos”.

Segundo a Inspecção Regional da Administração Pública, a atribuição daqueles subsídios à Prodib foram aprovados em reunião da Câmara de Santa Cruz da Graciosa, com os votos favoráveis de Manuel Avelar, pai de Tiago Avelar Santos, que é secretário da direcção daquela associação, e também com os votos favoráveis do vereador Carlos Alberto Picanço, que é tesoureiro na própria Prodib.

Confrontado pela Lusa com estas acusações, Manuel Avelar minimizou as alegadas irregularidades, adiantando que a autarquia vai realizar uma reunião extraordinária “para alterar os procedimentos”. O autarca está convicto de que “tudo há-de correr da melhor forma”.

“Vamos anular as decisões tomadas [...]. São tudo coisas que se conseguem ultrapassar pela lei. São actos administrativos que se tornam nulos e que se podem voltar a fazer”, justificou o autarca socialista, afirmando esperar também que “as inspecções tenham um carácter pedagógico”, ou seja, “o que não está bem deve ser melhorado e cumprido”.

O relatório desta inspecção - que foi agora remetido à Câmara de Santa Cruz da Graciosa para que os visados possam, num prazo de 30 dias, apresentar por escrito as suas alegações - revela também a existência de diversas “irregularidades” na gestão da autarquia, que incluem acusações de pagamentos de despesas “em duplicado” e “em proveito próprio” por parte do presidente do município.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Os trabalhos realizados permitiram concluir que houve pagamento de refeições pelo fundo de maneio, no âmbito de deslocações efectuadas pelo presidente da Câmara Municipal, e simultaneamente haviam sido processadas ajudas de custo”, indica o documento, acrescentando que algumas dessas despesas não revelavam, de forma clara, o interesse público da sua realização.

“É uma interpretação deles, que está mais do que rebatida”, esclareceu Manuel Avelar, sublinhando possuir “facturas” de todas essas despesas, e estar “muito à vontade” e de consciência tranquila em relação a esta matéria.

A Inspecção Regional da Administração Pública denuncia também que o presidente da Câmara de Santa Cruz não aplicou a redução remuneratória de 5% sobre o seu vencimento durante o ano de 2018, auferindo cerca de 1.800 euros a mais do que o devido, situação que poderá obrigar Manuel Avelar a repor o dinheiro aos cofres do município.