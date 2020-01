Spirulina para o rosto e colostro para o corpo. Assim são os novos tratamentos da Ignae

São 9h e uma intensa neblina paira sob o tanque termal do Parque Terra Nostra, considerado o ex-libris do Vale das Furnas, em São Miguel, Açores. Mesmo assim, não resistimos a mergulhar na água amarelada a uma temperatura de 38 graus, mais 20 do que no exterior, para depois experimentarmos o novo tratamento facial com spirulina e outro ao corpo com envolvimento de colostro, mel e água termal que a Ignae vai lançar em breve.

Mais A carregar...

É da nascente deste tanque que Miguel Pombo, da marca de cosméticos açoriana, recolhe a água termal que utiliza na confecção dos complexos de dia, noite, sérum e olhos. Além da água termal, estes quatro cremes também contêm mel, óleo de camélias, colostro (o primeiro leite da vaca, logo após o parto), argilas vulcânicas e veneno de abelha dos Açores. Toda esta linha e os novos produtos usados nos tratamentos actuam sobre as principais causas que provocam o envelhecimento da pele.

Depois de relaxarmos o corpo no tanque exterior numa paisagem que é também aproveitada para fazer sessões de meditação e de ioga, seguimos para o Spa do Terra Nostra Garden Hotel. O objectivo é experimentar o tratamento com spirulina, “uma alga produzida com água do mar dos Açores, na ilha da Graciosa, de forma artesanal, rica em antioxidantes e aminoácidos e que foi optimizada no último ano”, descreve Miguel Pombo, enquanto mostra o granulado verde da alga que vai ser utilizado no tratamento. “A spirulina nutre, tem um efeito lifting, de pele esticada”, elucida o empresário que também vai lançar no mercado, ainda este semestre, uma máscara facial com estratos da Camellia japonica e da Camellia sinensis, a mesma que a conhecida marca de chás Gorreana utiliza.

Foto Eduardo Costa/Lusa

“As camélias que utilizamos nesta máscara de biocelulose são plantadas no Parque Terra Nostra. Podemos aplicar em casa ou durante um voo, pois a pele fica seca durante a viagem”, diz Miguel Pombo. O ideal é aplicar a máscara durante meia hora para conseguir uma pele mais jovem e fazer, em simultâneo, uma massagem drenante com os dedos por cima da máscara facial “para melhorar a acção dos activos”, elucida. A marca, que já é vendida na Tailândia, EUA e Dubai, vai comercializar um pack de cinco máscaras por 65 euros em vários spas de hotéis como o do Terra Nostra Garden Hotel, em S. Miguel, ou no Four Seasons Hotel Ritz, em Lisboa, assim como em algumas farmácias e clínicas.

Foto Miguel Pombo é o empresário que fundou a marca de cosméticos Ignae Rui Soares/Arquivo

O tratamento facial começa com a inalação de óleos essenciais para que o corpo e a mente relaxem. Segue-se uma limpeza profunda da pele com leite e respectiva esfoliação com activos naturais. A terapeuta vai fazendo movimentos drenantes no rosto, seguidos de uma massagem de relaxamento na cabeça, pescoço, ombros e pés. Aplica depois a máscara de spirulina cujo tratamento (70 euros) vai estar disponível brevemente no spa. A pele fica sedosa e com mais elasticidade. “Há um reforço do sistema imunitário, anti-age e uma acção anti-inflamatória e regeneradora da pele, que fica com um aspecto tonificado, nutrido e hidratado”, descreve Cezarina Bettencourt, consultora do spa.

Depois do rosto, o tratamento chega ao corpo também com uma esfoliação, seguindo-se um banho e o regresso à mesa de massagens, onde a terapeuta espalha a mistura de colostro, mel e água termal por todo o corpo. São necessários cerca de 20 minutos para a mistura actuar. Depois de um segundo banho a pele “fica nutrida, hidratada”, confirma a consultora. “Sentimos a pele esticada, aveludada e profundamente nutrida”, acrescenta Miguel Pombo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“O colostro bovino dos Açores é mais rico do que os outros, porque as vacas vivem todo ano perto do mar e alimentam-se de erva de pastagem, sofrendo a influência dos ventos marítimos do Atlântico Norte. Isso leva a que o seu sistema imunitário seja mais forte e rico em anticorpos e factores de crescimento, que depois se reflectem na pele humana”, justifica o empresário, orgulhoso porque a sua marca já chegou a rostos conhecidos como a actriz Kate Winslet, a cantora Rihanna ou a directora da Vogue, Anna Wintour, graças a Joanna Czech, a “esteticista das celebridades”, que já esteve nos Açores.

O PÚBLICO viajou a convite da Ignae e ficou hospedada no Terra Nostra Garden Hotel a convite do hotel.