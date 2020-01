No Ponto: Doce de Pão, Vila Nova da Barquinha

No conhecido restaurante Almourol, na zona de Tancos, concelho de Vila Nova da Barquinha, foi recuperado um doce tradicional da região, que havia desaparecido. José Ferreira, um dos responsáveis pelo estabelecimento, encontrou a receita publicada e foi confirmá-la junto de pessoas locais mais antigas.

Com a ajuda da chef de cozinha Manuela Subtil, o doce de pão ganhou uma nova vida, apresentando-se agora todos os dias no restaurante.

Trata-se de um doce simples, com pão desfeito, calda de açúcar e gemas de ovos. É um verdadeiro exemplo daquilo que é a doçaria popular, criado pela imaginação de quem transforma pouca coisa numa delícia de luxo.

A Doçaria Portuguesa

Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, “os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal”. A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce. Regularmente, a Fugas revela um vídeo novo sobre um doce diferente.

