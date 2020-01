Elvas estreia feira para promover o Alentejo junto do mercado espanhol

A cidade raiana de Elvas vai acolher, entre 30 de Janeiro e 2 de Fevereiro, a primeira edição da Expo Alentejo, destinada a promover a região alentejana junto do mercado espanhol, divulgou o município.

Com cerca de 40 expositores, a iniciativa, promovida pela Câmara de Elvas, no distrito de Portalegre, vai ter como palco o Centro de Negócios Transfronteiriço da cidade, localizada a poucos quilómetros da fronteira do Caia e de Badajoz (Espanha).

"É uma mostra do melhor do Alentejo, muito virada para esta zona de fronteira, para que haja aqui uma oportunidade de se ir criando uma montra do que de melhor se faz na nossa região”, explicou o presidente do município, Nuno Mocinha, em declarações à agência Lusa.

Trata-se de uma mostra de diversos sectores de actividade do Alentejo, da cultura às tradições, da gastronomia ao artesanato, do folclore aos trajes típicos, dos produtos endógenos às ofertas turísticas, das indústrias tradicionais às inovadoras e da agricultura tradicional aos projectos agrícolas pioneiros.

“Esta primeira edição está a ter muito boa aceitação por parte dos municípios e de empresas, estando já garantidos cerca de 40 expositores”, disse o autarca.

O programa conta com um conjunto de colóquios, em que vão ser debatidos temas como o ensino superior, aeronáutica, agricultura, turismo e as pedras naturais.

“Há também a intenção de se ir criando uma mostra empresarial para que se possam, através desta fronteira que temos com Espanha, criar laços transfronteiriços mais fortes”, acrescentou.