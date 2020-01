Ministério das Finanças admite “documento de trabalho” sobre injecção no Novo Banco

Depois de ter desmentido ter recebido uma proposta do Banco de Portugal com um cenário de injecção final de 1,4 mil milhões no sucessor do BES, o ministério liderado por Mário Centeno já não nega ter em cima da mesa um “documento de trabalho” onde esta hipótese é estudada. Apenas refere que não o comenta. E reafirma que o Orçamento do Estado só tem 850 milhões de euros autorizados para este efeito.

Continuar a ler