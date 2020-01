Isabel dos Santos sai do banco Eurobic

Isabel dos Santos, maior accionista do banco Eurobic, está de saída desta instituição financeira e já renunciou aos seus direitos de voto. De acordo com as informações do banco liderado por Teixeira dos Santos, a empresária “tomou a decisão de saída da estrutura accionista do EuroBic”, onde é dona de 42,5%.

No documento enviado às redacções, o banco diz que a informação agora comunicada surge “no quadro das diligências que têm vindo a ser promovidas pelo conselho de administração do EuroBic, com vista a salvaguardar a confiança na instituição”.

Segundo o banco, o negócio da venda da posição accionista já foi iniciado e há interessados, o que, garante, assegura “a sua concretização a muito breve prazo”.

“Uma vez que tal decisão de saída é definitiva e irá concretizar-se o mais brevemente possível, a accionista renunciou desde já e em definitivo ao exercício dos seus direitos de voto”, refere a instituição financeira, que cresceu em Portugal após a compra do BPN ao Estado (entrando assim no segmento do retalho). Com a saída de Isabel dos Santos do capital os administradores não executivos que a representavam já apresentaram a sua renúncia, “com efeitos imediatos”. “De todas estas decisões”, diz a instituição, já foi dado “conhecimento prévio ao Banco de Portugal”.