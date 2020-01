ANA congratula-se com Montijo mas queixa-se da recusa das suas propostas

A ANA – Aeroportos de Portugal diz registar como positiva a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) “que viabiliza em definitivo a concretização do projecto aeroportuário de Lisboa e estabiliza a solução dual composta pelo Aeroporto Humberto Delgado e o aeroporto do Montijo”. Em comunicado, a concessionária dos aeroportos portugueses, detida pelo grupo francês Vinci, diz que se confirma o “empenho” para “avançar com o investimento no Montijo”.

“Inicia-se agora”, diz, “uma nova fase do projecto, focado na execução e RECAPE [Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução], na qual serão analisados de forma mais detalhada alguns aspectos práticos dos compromissos ambientais e sua implementação”. A ANA reclama, no entanto, que “não houve acolhimento das propostas alternativas enviadas pela empresa na alegação dirigida à APA” em Dezembro.

Antes, a empresa já tinha afirmado que via “com surpresa e apreensão algumas das medidas propostas” pela APA, avaliadas em cerca de 48 milhões de euros, e que iria analisar “a exequibilidade, equilíbrio e benefício ambiental dessas medidas, bem como as suas implicações tendo por base os pressupostos acordados anteriormente para o projecto”.

Na proposta que entregou depois à autoridade ambiental, a ANA defendeu a criação de um fundo “com um sistema de governança colegial” cujo objectivo passaria por “potenciar as acções de mitigação e compensação dos impactes ambientais das aeronaves, nomeadamente para a redução do impacto sonoro e protecção da natureza”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Este fundo seria “uma iniciativa conjunta” com todos os intervenientes no processo, abrangendo as medidas do projecto de DIA “referentes aos impactos das aeronaves”, bem como “as que venham a ser identificadas no futuro”.

A empresa defendia ainda que ia assim ao “encontro das preocupações dos municípios”, e que o fundo em causa seria financiado “pelos operadores em função do seu impacto ambiental, e pela ANA através de uma dotação financeira inicial que assegurará o arranque das acções”. Não adiantava, no entanto, quaisquer valores para o fundo.

Esta terça-feira à noite, a DIA emitida pela APA já contém uma novidade face à proposta inicial, ao incluir uma taxa de 4,5 euros por movimento aéreo.