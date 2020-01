Tottenham assalta Europa já com Gedson em campo

O Tottenham está cada vez mais perto dos lugares de acesso às competições europeias, depois de vencer o Norwich, em casa, por 2-1, nesta quarta-feira. A vitória nesta jornada 24 coloca a equipa de José Mourinho em igualdade pontual com o ainda dono do quinto lugar, o Manchester United, que perdeu frente ao Burnley, em casa.

O triunfo não foi fácil, já que o Tottenham, a vencer desde o minuto 38 (marcou Dele Alli), permitiu ao Norwich empatar, aos 70’. Penálti cometido por Sessegnon e Pukki fez o 10.º golo no campeonato, batendo Lloris, regressado de lesão.

Aos 75’, com um resultado negativo, Mourinho chamou o português Gedson ao jogo, tirando o defesa Vertonghen, e foi já com o português em campo que uma bola perdida foi ter com Son, que finalizou de cabeça, ao segundo poste. Este golo do coreano iguala Tottenham e Man. United na tabela, já que a equipa de Solskjaer, apesar do muito domínio e das várias oportunidades de golo, perdeu em casa frente ao Burnley, por 0-2.

Ainda em Inglaterra, Ricardo Pereira marcou na vitória do Leicester, por 4-1, frente ao West Ham. O português foi titular, como habitualmente, e fez o segundo golo da equipa de Brendan Rodgers, num bom remate na passada. Os restantes golos foram de Barnes e Pérez (2x), enquanto Noble marcou para os visitantes, que podem terminar a ronda em zona de descida.