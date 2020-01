Portugal vence Hungria e vai ao jogo do quinto lugar

A selecção portuguesa de andebol garantiu nesta quarta-feira o acesso ao jogo do quinto lugar no Europeu de andebol, ao derrotar de forma expressiva a Hungria por 34-26 no seu último jogo da ronda principal no Grupo II.

Os números pelos quais ganhou aos húngaros permitem à selecção portuguesa garantir o terceiro lugar do agrupamento, avançando agora para o jogo do quinto lugar, que será no próximo sábado, em Estocolmo, frente à Alemanha.

Seja qual for o resultado desse jogo, este já é o melhor Europeu de sempre para a selecção portuguesa. Antes deste Euro 2020, o melhor que Portugal tinha feito era um sétimo lugar em 2000, na Croácia.

Para além da melhor classificação de sempre em Europeus, a selecção portuguesa garantiu ainda a entrada no torneio pré-olímpico que irá decorrer em Abril. Este torneio, com três grupos de quatro selecções cada, irá atribuir seis vagas para o torneio de andebol em Tóquio 2020.