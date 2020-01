Óquei de Barcelos bate Benfica e assume liderança da Liga

O jogo grande da 13.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins resultou na mudança de líder. Em Barcelos, o Óquei derrotou o Benfica por 6-4 e destronou os “encarnados” do comando da prova, depois de uma recuperação tremenda no marcador.

O Benfica entrou melhor na partida e, graças a um “bis” de Lucas Ordoñez e a um golo de Miguel Vieira, chegou ao 0-3 a meio do primeiro tempo. A vantagem parecia confortável mas, nos minutos finais, os anfitriões responderiam por intermédio de Alvarinho: aos 21’ reduziu para 1-3 e, a 14 segundos do fim, depois de um erro de Diogo Rafael, fez o 2-3 numa transição ofensiva.

O segundo tempo começou como terminou o primeiro, com novo golo de Alvarinho, que chegou ao hat-trick e abriu caminho à reviravolta completa. De bola parada, Miguel Rocha assinou o 4-3 e o 5-3 foi da autoria de Tato Ferrucio, naquele que foi um dos melhores lances individuais da partida.

De livre directo, Jordi Adroher ainda reduziu para o Benfica, mas os “encarnados” já não voltaram a entrar na discussão do resultado, porque Miguel Rocha, novamente de bola parada, apontou o sexto golo do Óquei e confirmou um triunfo que coloca os minhotos no comando do campeonato, com 32 pontos, mais um do que Benfica e Sporting (que nesta quarta-feira bateu o Turquel por 5-3).