Benfica vence na Bélgica na FIBA Europe Cup

O Benfica deu nesta quarta-feira um passo importante para seguir em frente na FIBA Europe Cup, ao triunfar na quarta jornada do Grupo I, sobre o Spirou Basket, na Bélgica, por 78-85. Foi o terceiro triunfo das “águias” nesta fase de grupos, o que lhes permite colocarem-se numa das duas posições de apuramento.

A equipa orientada por Carlos Lisboa chegou em vantagem ao fim de todos os períodos do encontro, tendo atingido o intervalo na frente do marcador por 41-43. Em Charleroi, a supremacia portuguesa manteve-se até final, com o base Anthony Ireland mais uma vez em destaque (19 pontos e oito ressaltos), tendo também o reforço Anthony Hilliard, contratado para suprir a ausência de Micah Downs, atingido números interessantes (18 pontos e cinco ressaltos).

Este resultado deixa o Benfica com sete pontos, partilhando a liderança do Grupo I com os alemães do Medi Bayreuth, que serão os próximos adversários dos “encarnados": o encontro da quinta jornada está marcado para a próxima quarta-feira, no pavilhão da Luz, em Lisboa.