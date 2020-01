Benfica reforça liderança com vitória categórica sobre o Sporting

O Benfica consolidou nesta quarta-feira a liderança do campeonato nacional de voleibol, ao vencer o Sporting por claros 3-0, no pavilhão da Luz. No derby da 17.ª jornada da prova, os “encarnados” aproveitaram para se colocarem a quatro pontos de distância do rival.

O campeão nacional superiorizou-se nos três sets ao Sporting. Conseguiu uma vantagem confortável a partir dos 10 pontos, ainda permitiu uma aproximação aos “leões”, mas mostrou-se bem mais forte na recta final e impôs-se por 25-19.

Quando se esperava uma reacção dos “verde e brancos” no segundo parcial, assistiu-se ao período mais desequilibrado do encontro, com o Benfica a fechar as contas com um improvável 25-14.

No terceiro set, a equipa orientada por Marcel Matz voltou a fugir para uma vantagem que chegou a ser de cinco pontos e acabou por triunfar por 25-21, confirmando o 17.º triunfo em outros tantos jogos neste campeonato. Para o Sporting, foi a segunda derrota na prova.