Barcelona elimina equipa da III Divisão com golo nos descontos

O Barcelona está nos oitavos-de-final da Taça do Rei. A equipa catalã sofreu, mas, com um golo dos descontos, eliminou o Ibiza, por 1-2. Nesta quarta-feira, frente à formação do terceiro escalão do futebol espanhol, a equipa catalã entrou com um “onze” longe do mais forte, mas quase só com nomes consagrados no plantel. Não houve Messi, Suárez, Busquets ou Ter Stegen, mas Quique Setién chamou jogadores como Griezmann, Semedo, de Jong ou Rakitic.

Foi este o ponto de partida de um que jogo acabou por mostrar um Barcelona totalmente dominador, com quase 80% de posse de bola, mas pouco capaz de criar lances de perigo. O Ibiza, por outro lado, foi capaz de traduzir em oportunidades de golo as poucas aproximações à área do Barcelona. Foi assim logo aos 10 minutos, quando um contra-ataque permitiu a Caballé finalizar à entrada da área, aproveitando a desconcentração de Puig, um dos poucos jovens chamados ao “onze” catalão.

Ainda antes do intervalo, o Ibiza teve oportunidade para ampliar. Aos 40’, Raí rematou ao poste e, na recarga, Rodado permitiu uma grande defesa a Neto. Salvou-se o Barcelona, que só aos 72’ conseguiu o empate. Grande passe de Frenkie de Jong, que isolou Griezmann, para uma finalização tranquila. Já aos 90+3’, quando tudo parecia encaminhado para o prolongamento, Griezmann voltou a ser solicitado na profundidade e bisou perante o guarda-redes.

Passou a equipa que mais fez por isso, mas os catalães não se livraram de um susto.