A onda é toda dele (e nem precisa de prancha)

É uma voz muitíssimo peculiar a que nos atende o telefone às 8h da manhã de Manly, hora de Sidney, 10 da noite em Portugal – e isto mesmo antes de lhe testemunharmos o seu característico, formidável, falsete. Textura esquelética, registo simultaneamente de literato, lírico, e de tipo acossado, wasted mesmo, com um accent a meio caminho entre o british e o aussie: eis Winston Surfshirt, figura fisicamente algures entre o Matthew McConaughey do The Beach Bum de Harmony Korine e David Foster Wallace. A meio caminho está também a sua voz em Need You, malha inspiradíssima que abre Apple Crumble, o seu novo álbum depois da fabulosa estreia em 2017 com Sponge Cake e do projecto a seis mãos no EP homónimo dos Poloshirt (designação que resulta da fusão de Winston Surfshirt com a dupla australiana Polographia) lançado em 2018, altura em que tivemos então a primeira oportunidade de conversar com o australiano.

